Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatağan Termik Santrali’nde meydana gelen göçük sonrası yaklaşık 8 saat umutla bekleyen aileler ilk şoku yakınlarının ölüm haberi ile alırken, ikinci şoku morgda yaşadı. Sabahtan itibaren santral içinde bekleyen aile, Sezgin Kılıç’ın cesedine ulaşıldığı açıklaması ile büyük üzüntü yaşarken, Sezgin Kılıç’ın eşi Şahinder Kılıç gözyaşlarına hakim olamadı.

"CENAZE BİZE AİT DEĞİL"

Acılı aile cenaze için Konya'nın Tuzlukçu ilçesine gitmeden önce Yatağan Devlet Hastanesi morguna teşhis için çağrıldı. Aile morga geldiğinde cenazenin kendilerine ait olmadığını söyleyince ortam gerildi. Bunun üzerine hala cansız bedenine ulaşılamadığı söylenen Seray Şimşek’in ailesi teşhis için hastaneye getirildi. Cansız bedenine ulaşılan ilk işçinin Sezgin Kılıç değil, Seray Şimşek olduğu ortaya çıktı. Seray Şimşek’in bugün Yatağan Cazgırlar Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.

İKİNCİ CESET DE ÇIKARILDI

Sezgin Kılıç'ın da bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü. Bu sabaha karşı Kılıç'ın yeri tespit edildi. Yeri tespit edilen Kılıç'a ulaşıldığında yaşamını yitirdiği belirlendi. Kılıç'ın cesedi ambulansa konulup Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda yaralanan 10 işçinin tedavisi ise sürüyor.

YOĞUN ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI

Yatağan Termik Santrali’nde dün sabah saatlerinde kömür bandının çökmesi sonrası 10 işçi yaralı kurtulmuş, 2 işçi ise yaklaşık 2 bin tonluk bant sisteminin altında kalmıştı. Kurtarma çalışmalarına Muğla Büyükşehir İtfaiye, AFAD, UMKE, Jandarma ve AKUT ekipleri katılmış, kömür bandının altında kalan işçilere ulaşmak için yoğun bir çalışma başlatılmıştı.

VALİ BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞTİ

Cansız bedenine ulaşılan ilk işçinin Sezgin Kılıç olduğu söylenmiş, Muğla Valisi de aileye başsağlığı dilemişti. Santral basın sorumlusu Ömer Yurtseven ise kameralara açıklama yapmıştı.