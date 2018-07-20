Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Modanisa.com, mağazasının da bulunduğu Zeruj Port’ta iddialı deniz kıyafetleri koleksiyonuyla bu özel günlere katılacak. Koleksiyonda zengin desen ve biçim çeşitliliği kadar, hamile ve büyük bedenler için de bol seçenek bulunacak. Mayoların yanısıra, plaj çantaları, bone, pareo ve iç çamaşırları ile deniz tatilinde ihtiyaç duyulan tüm takımlar bu koleksiyonda olacak. Mayovera, Mayo Bella, Adasea, Marina ve Ranuna gibi markaların zengin mayo modelleri Modanisa standlerinde görülebilecek.

Özel günlerde sergilenecek mayo koleksiyonunda, su tutmayan, çabuk kuruyan ve nefes alan kumaş seçenekleriyle 2018 yaz trendleri harmanlandı. Etekli mayo, şortlu mayo ve taytlı mayo modellerinden, aradığınız özelliğe sahip tam veya yarım kapalı mayo seçeneklerini Modanisa standlarında bulabilirsiniz.

Şimdi güneş, deniz ve havuzun keyfini çıkarma zamanı! Su tutmayan, klora ve tuzlu suya dayanıklı mayolar uygun fiyat avantajlarıyla Modanisa koleksiyonunda.