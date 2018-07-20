Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silahlara olan ilgisini her fırsatta gösteren Karadenizli ustanın devasa boyutlarda ürettiği dev altıpatlar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde silahın mekanizmasının sorunsuz çalıştığı, ustanın tetiğe basmasıyla horozun düzenli olarak düşmesiyle görülüyor.