Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Hollanda’nın Venedik”i olarak nitelendirilen Giethoorn köyü, Orta Çağ’dan kalma tarihî dokusu ve kanallarıyla Venedik’i andırıyor. Overijssel eyaletinde yer alan köyü, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor. 176 tahta köprüsü, dar kanalları, yemyeşil doğası ve rengârenk çiçekleriyle âdeta masalları andıran Giethoorn, en çok kanalları, tekneleri ve hobbit köyünü andıran tarihî evleriyle biliniyor. Yaklaşık 2 bin 620 kişinin yaşadığı köydeki meydanı çevreleyen kanallarda gün boyu turistik tekne gezintileri yapılıyor. Arabanın girmediği ve ulaşım için çoğunlukla teknelerin kullanıldığı köyde, kuzeyden güneye sadece yaya ve aynı zamanda bisiklet yolu olan tek bir dar yoldan gidilebiliyor. Çoğu evlerde iki kapı bulunuyor. Rutin olarak evin yan kapısı kullanılırken ön kapısı ise, sadece evlenirken ve öldükten sonra da cenazenin dışarıya çıkarılması için kullanılıyor.