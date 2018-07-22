Silivri Fener Mahallesi'nde kontrollü anız yakımı sırasında alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru yöneldi. 500 dönümlük alanda yangın etkili olurken, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösteriyor.
Silivri'de korkutan yangın!
22.07.2018 - 17:48 | Son Güncelleme: 22.07.2018 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri Fener Mahallesi'nde kontrollü anız yakımı sırasında alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru yöneldi. 500 dönümlük alanda yangın etkili olurken, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösteriyor.
Etiketler : silivri,yangın,fener mahallesi,
572863 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/572863.aspx
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