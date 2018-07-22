Silivri Fener Mahallesi'nde kontrollü anız yakımı sırasında alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru yöneldi. 500 dönümlük alanda yangın etkili olurken, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösteriyor.