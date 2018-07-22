Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent  Mahallesi'ndeki üçüncü katta bulunan evlerinin camını silen 16 yaşındaki Zehra  Beller, dengesini kaybedince beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede  Beller'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, Beller'in yakınları ve çevredeki görgü tanıklarını  bilgisine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Beller'in cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp  Kurumu morguna kaldırıldı.