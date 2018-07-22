Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'in Erdemli ilçesinde sokağa terk edilmiş yeni doğmuş bir bebek bulundu. Yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen minik bebek hemen hastaneye kaldırıldı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Şahin Köprüsü mevkisinde ağlama sesi üzerine gittikleri alanda sokağa terk edilmiş bir bebek gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri erkek olduğu belirlenen bebeği Erdemli Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesine götürdü. Yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin gerekli bakımları burada sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Bebeğin kontrollerini yapan doktor Ömer Ardıç, 3 kilo 200 gram ağırlığındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

HASTANE PERSONELİ BEBEĞE UMUT İSMİNİ VERDİ

Hastane personeli tarafından "Umut" adı verilen bebeğin bir süre daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Polis ekipleri bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.