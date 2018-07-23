Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Düğün telaşı yaşarken beslenme dengesini elinizden kaçırırsanız, çoktan dikilmeye başlanan gelinlik dar gelebilir. Bunun için yaz aylarının iştah azaltan etkisinden de faydalanıp dikkat etmekte yarar var. Beslenme uzmanı Ece Tekün’ün kilo vermek veya kilosunu dengeli tutmak isteyen gelin adaylarına birkaç tavsiyesi var:

¥ Düğün sürecini kamp gibi düşünün. 5-6 ay öncesinden zayıflama çalışmasına başlamalısınız. Panikle daha fazla kilo alınabilir.

¥ Yaz aylarında fazlasıyla sıvı kaybederiz. Bu kayıp yerine konulmazsa hastalık bile gelebilir başımıza. Günlük 2-2,5 litre su tüketmeliyiz. Bu da 10-12 bardak su demek.

¥ Yaz aylarında dayanmak zor evet ama gazlı içeceklerden uzak durmalı. Şeker ilaveli meyve suları da fark etmeden kilo almanıza neden olur.

¥ Meyve sağlıklı ama kontrol elden gidince tehlike başlar. Meyvenin de ucunu kaçırmayın. Porsiyon kontrolü önemli. Kavun veya karpuzu 3 üçgen dilim yemek yeterli.

¥ Ananas yerine maydanoz ve limon yiyin. Vücuttan ödem atmayı sağlar bu besinler.

¥ Kahvaltıyı atlamayın, karbonhidratlarla geçiştirmeyin.

¥ Yemek yememek, vücudun yağ tutmasını artırır; dikkat.