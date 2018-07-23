TSK: 11 silahlı terörist etkisiz hâle getirildi
23.07.2018 - 08:28 | Son Güncelleme: 23.07.2018 - 08:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Hakkâri ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak kuzeyi Avaşin-Basyan’da devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam 11 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Kaynak: İHA
Etiketler : tsk,
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