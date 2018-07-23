Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı Ne Zaman? Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün? Kurbanlık Fiyatları... Tatil yapmak ve yoğun iş stresinden uzaklaşmak isteyenler Kurban Bayramını iple çekiyor. Tatilseverler Kurban Bayramının ne zaman ve kaç gün olacağını merakla bekliyor. Peki Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? Kurban bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenler ve bu soruların cevapları...

Uzun süredir yoğun iş temposu ve sıcaklaral boğuşan yurttaşlarımız bu yıl Kurban Bayramı tatilinde 9 gün izin yapacak. Peki 2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban bayramı tarihi ne? Zilhicce ayının 10. günü idrak edilen Kurban Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. Kurban Bayramı bu sene 21 Ağustos Salı günü başlayacak 24 Ağustos Cuma günü sona erecek.

2018 YILI KURBAN BAYRAMI TATİLİNİN TARİHLERİ

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arefesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

2018 KURBANLIK FİYATLARI

21 Ağustos’ta idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi vatandaşın en çok merak ettiği onuların başına kurbanlık fiyatları geliyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin yurt içi kurban bedelinin 850 TL, yurt dışı kurban bedelinin ise 625 TL olarak belirlendiğini açıkladı. İşte 2018 büyükbaş, küçükbaş, dana, koç, koyun, keçi kurbanlık fiyatları…

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yurt içi kesim bedeli bu yıl değişmezken yurt dışı kesim bedeli 25 TL arttı.