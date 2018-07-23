Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 13.30 sıralarında Avsallar Mahallesi’ndeki boş arazide meydana geldi. Mermili Sokak istikametine giden belediye görevlisi, yerde hareketsiz yatan birini görerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yerde yatan 55-60 yaşları arasındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.