Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ormanlık alanında bir hafta önce bulunan ve roket parçası olduğu düşünülen enkaz kaldırıldı. İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide vatandaşlarca bulunan ve 3 gün önce Ankara 4. Ana Jet Üs Komutanlığından 6 kişilik teknik ekip tarafından incelenen enkaz kepçe yardımıyla kaldırıldı.
Enkaz, traktörle Sakçagözü Jandarma Karakolu'na götürüldü.Roket parçası olduğu değerlendirilen enkazın, TUBİTAK'tan önümüzdeki günlerde gelecek bir heyet tarafından da inceleneceği belirtildi.