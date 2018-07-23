Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ormanlık alanında bir hafta önce bulunan ve roket parçası olduğu düşünülen enkaz kaldırıldı. İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide vatandaşlarca bulunan ve 3 gün önce Ankara 4. Ana Jet Üs Komutanlığından 6 kişilik teknik ekip tarafından incelenen enkaz kepçe yardımıyla kaldırıldı.

Enkaz, traktörle Sakçagözü Jandarma Karakolu'na götürüldü.Roket parçası olduğu değerlendirilen enkazın, TUBİTAK'tan önümüzdeki günlerde gelecek bir heyet tarafından da inceleneceği belirtildi.