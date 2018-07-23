Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silivri Yeni Mahalle'de bir apartmana giren yılan paniğe neden oldu. Yılanı gören apartman sakinleri, kısa süreli paniğin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.