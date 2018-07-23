Silivri Yeni Mahalle'de bir apartmana giren yılan paniğe neden oldu. Yılanı gören apartman sakinleri, kısa süreli paniğin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Silivri'de apartmana giren yılan paniğe neden oldu
23.07.2018 - 22:29 | Son Güncelleme: 23.07.2018 - 22:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri'de bir apartmana giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya bırakıldı.
Etiketler : Silivri,yaşam haberleri,
573041 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/573041.aspx
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