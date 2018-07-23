Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile Marmara Bölgesi'nden gök gürültülü sağanak yağış ve dolu görülme ihtimali olduğunu belirtmişti. Uyarının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Çorlu'daki yağış Silivri'ye geldi. Dolu yağışının son verilere kadar cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji İstanbul için saat verdi. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada 21.20-22.30 arasında, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

Dolu ve ardından başlayan yağmur cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi. İstanbul’un sınır komşusu olan Çorlu’da etkili olan dolu yağışı ve sağanak yağmurun İstanbul'un da kapısını çaldı.

Meteoroloji uyardı! Serin ve yağışlı hava geliyor (24 Temmuz hava durumu) Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 24 Temmuz'dan itibaren önümüzdeki birkaç gün serin ve yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak.

SİLİVRİ'DE BAŞLADI

Silivri'de şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Silivri'de şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Art arda düşen yıldırımların ise geceyi aydınlattığı görüldü. Şiddetli yağmurun ve dolu yağışının bir süre daha etkili olması bekleniyor.

ETKİSİ DEVAM EDECEK

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı bir sistemin etkisine girecek. Bu hafta devam edecek olan yağışlar özellikle Trakya Kesimi, İstanbul il geneli ile Çanakkale’nin doğu, Bursa ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ VAR

5 günlük hava durumu tahmin raporlarına baktığımız zaman özellikle salı günü etkili olması beklenen yağış hafta sonuna kadar devam edecek. Cumartesi günü ise yağışlar Ege Bölgesi'ni terk edecek.