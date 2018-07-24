Valilikten yapılan açıklamada, "Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında bulunan Kayaş kapsül fabrikasında bozuk mühimmatların, saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhası yapılacağı bildirilmiştir" denildi.
Ankara Valiliği: 09.00 ile 11.00 arasında kontrollü patlama olacak
24.07.2018 - 09:44 | Son Güncelleme: 24.07.2018 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Valiliği, Kayaş kapsül fabrikasında bozuk mühimmatların saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhasının yapılacağını duyurdu.
Etiketler : ankara,valilik,patlama,
573094 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/573094.aspx
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