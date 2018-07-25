Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkentin doğusundaki Mati'de sabahın erken saatlerinde Kızıl Haç yetkilileri alevlerden kaçamayarak hayatını kaybeden 26 kişinin bedenlerine ulaşmıştı. Bir itfaiye yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre de şu ana kadar en az 79 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli rüzgar ve kavurucu sıcaklardan dolayı yangın söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü olayda aralarında 23 çocuğun da bulunduğu en az 187 kişi yaralandı.

Bölgede arama çalışmaları devam ederken, 100'den fazla kişinin ise kayıp olduğu tahmin ediliyor. Ölü sayısının da yükselmesinden endişe ediliyor.

Ölenlerin bazılarının alevlerden araçlarıyla kaçarken can verdiği aktarıldı. Yüzlerce araç ve bina kullanılamaz hale geldi.

Atina ve çevresini kapsayan Attiki bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi. Meteoroloji uzmanları ise hava koşullarının değişmesini beklemediklerini söylüyor. Ekipler afet bölgesini tahliye etmek ve kayıpları bulmak için zamanla yarışıyor.

''TÜRKİYE YARDIMA HAZIR''

Yangınları söndürmede yetersiz kalan Atina yönetimi uluslararası kamuoyuna yardım çağrısında bulundu. Bu çağrıya olumlu yanıt veren Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerimiz ihtiyaç halinde Yunanistan'a hareket için hazır." açıklamasında bulundu.

KUNDAKLAMA İHTİMALLER ARASINDA

Bosna Hersek ziyaretini yarıda kesen Başbakan Aleksis Çipras, alevlerin etkisi altına aldığı üç ana noktada 600 kadar itfaiye ekibi ile 300 aracın görevlendirildiğini, kuzey de ise 300 kişilik bir ekibin iş başında olduğunu söyledi. Yunan hükümeti Avrupa Birliği'nden yangınları kontrol altına alabilmek için takviye kuvvet talep etti. Şu ana kadar Yunanistan'a yardım gönderen ülkeler ise Fransa, İtalya, Polonya ve Almanya.

9 devriye botu, iki askeri gemi, helikopterler ve özel tekneler de çalışmalara destek verdi.

Evlerini terk etmek zorunda kalanlar otellere ve askeri lojmanlara yerleştirildi. Ulaşımda da aksalıklar yaşandı.

Yangınların çıkış nedeni henüz bilinmese de yetkililer kundaklama ihtimalini de değerlendiriyor. Yunanistan Yüksek Mahkemesi, yangınlar için soruşturma açılması emri verirken, ölenlerin kimlik tespit çalışmalarına da başlandı.