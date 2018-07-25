Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'da öz amcasının tacizine uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Bahar Doğrul isimli genç kız, sosyal medyadan yayınladığı videoyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım istedi. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve izlendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNÜN KONUSU OLDU

Sosyal medya, dün akşam saatlerinde Bahar Doğrul adında genç bir kızın paylaştığı video ile sarsıldı. Manisa'da yaşadığı öğrenilen Bahar, çektiği görütülerde öz amcası tarafından taciz edildiğini iddia etti.

"ÖZGECAN GİBİ LEYLA GİBİ OLDUKTAN SONRA MI SESİMİ DUYACAKLAR?"

Gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlatan genç kız, yetkililerden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isterken, geçmişte yaşanan Özgecan ve Leyla vakalarını da hatırlattı. Bahar Doğrul'un yakarışı, özellikle Twitter'da gündem oldu.