Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; bugün (25.07.2018) saat 16:00 TSİ'ye kadar İstanbul'un Avrupa yakasının batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarısından kısa süre sonra, İstanbul'da bir anda kara bulutlar gökyüzünü kapladı. Kara bulutlarla birlikte sağanak yağış başlarken, çok sayıda ilçede yağmur etkili oluyor.

İstanbul'da yoğun yağmur sebebiyle Yenikapı-Bayrampaşa metro seferleri durduruldu İstanbul'da yoğun yağış sebebiyle, Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu.