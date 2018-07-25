Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi Işıklı mevkisinde çıkan orman yangınında, alevlerin ormanlık alanda bulunan evlere sıçramaması için itfaiye yoğun çaba sarf ediyor. Bazı mahalle sakinlerinin de gönüllü olarak söndürme çalışmalarına destek verdiği yangını çevrede bulunan çocuklar ve kadınlar tedirgin ve meraklı bakışlarla izliyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz, 10 su tankı, dozer ve yangın söndürme personeli havadan ve karadan söndürme çalışmalarına katılıyor.