Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum- İstanköy Adası seferini yapan Yunanistan bayraklı yolcu feribotunun 2 motoru da bugün öğlen saatlerinde Ortakent açıklarında arızalandı. 168 yolcusu olduğu öğrenilen feribotun yardım çağrısı üzerine Türkiye harekete geçti.

2 MOTORUNUN DA ARIZALANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Arızalanan feribot, ihbar üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM 2' isimli kurtarma botu ile Bodrum Limanı'na çekildi. Kurtarma botuna Sahil Güvenlik Komutanlığı botu da eşlik etti. Zodyak botlarının da yardımıyla gümrük alanına yanaştırılan feribotun yolcuları tahliye edilerek gümrükten geçti.

Yapılan çalışmada feribotun 2 motorunun da arızalandığı tesbit edildi. Teknik ekiplerin çalışmaları sonucu 2 motoru da onarılan feribot, yolcularıyla birlikte İstanköy Adası'na gitmek üzere yeniden denize açıldı.