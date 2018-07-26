Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 14 derece) azalacağı, kuzey iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 30 
Trabzon: Parçalı bulutlu 29 
Erzurum: Az bulutlu 32 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 