Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı  Akköprü Kavşağı'nda sabah saatlerinde yol kenarında bir kadın cesedi olduğunu  gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini  belirledi.Üzerinden Lale Ö.B. adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıkan kadının  cesedinde inceleme yapan polis ekipleri, bu kişinin trafik kazası sonucu hayatını  kaybetmiş olabileceğini değerlendiriyor. Ekipler, cesedin yol kenarına atılmış  olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.