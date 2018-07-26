Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 23.00 sıralarında Konya merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Dikkat Sokak üzerinde bulunan bir oto tamir atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. (25) bir süre önce eşiyle kavga ettikten sonra evden ayrıldı ve başka birisiyle yaşamaya başladı.

Kocası Ahmet K.'nin başka birisiyle yaşamaya başladığını öğrenen eşi ise bu durumu kayınpederine anlattı. Baba Yakup K.'nın oğlunu arayarak kızması üzerine Ahmet K. karısını tekrar arayarak küfür etti. Gelin de tekrar kayınpederini arayarak kocasının kendisine küfür ettiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen baba Yakup K. oğlunu tekrar arayarak kızdı ve telefonu kapattı. Bir süre sonra Ahmet K., babasını arayarak konuşmak istediğini söyleyip bir tanıdığının oto tamir atölyesine çağırdı.