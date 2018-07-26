İddiaya göre, Sahir Ç. (57) Savcılı Büyükoba köyündeki tarım  arazisinde sulama borularının üzerinden traktörle geçmemesi için daha önce  uyarıda bulunduğu akrabası Kemal Ç. (51) ile tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Sahir Ç, akrabası Kemal Ç'nin kulağını ısırarak bir parça kopardı.Vatandaşların müdahalesiyle iki akraba yatıştırılırken, Kemal Ç, 112  Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından, kulağından kopan parça ile Kaman  Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgada yaralanan Sahir Ç. ile kulağından kopan parça ameliyatla dikilen Kemal Ç. taburcu edildi.