Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın Meşhed kentinden Bağdat’a doğru havalanan ve 157 yolcu taşıyan Boeing 737 tipi Irak Havayollarına ait uçak kabinindeki iki pilot arasında iddialara göre yemek yüzünden kavga çıktı. Uçak yerden 37 bin metre yüksekteyken kavgaya tutuşan pilotlar birbirlerine saldırırken uçakta panik yaşandı. Uçakta bulunan güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu kavga sona ererken, pilot kabinini kana bulandığı sosyal medya üzerinde iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Irak Havayolları, kavga eden iki pilot hakkında soruşturma başlatıldığını ve en ağır cezaya çaptırılacaklarını duyurdu.