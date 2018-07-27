Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayburt ile Trabzon arasında, Doğu Karadeniz Dağları üzerinde yer alan Soğanlı Dağları’nda, yöre halkı tarafından Kırklar Tepesi olarak bilinen, üç tarafı uçurum olan ve bölgeye hakim bir noktada inşa edilen mescit, ziyaretçilerini, sisli bulutların “kâh altında kâh üstünde” kalan eşsiz manzarasıyla ağırlıyor. Araç yolu bulunmayan tepeye ulaşım, ancak kayalık patikalardan yürüyerek mümkün oluyor. Mescitte geceyi ibadetle geçirmek isteyen ve burada konaklayan kişiler için mutfak ve yatacak alanlar da bulunuyor.