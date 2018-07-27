Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Orhaneli yolu Kaplıkaya mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhaneli'de bulunan Çelikler Termik Santraline kömür taşıyan Hakkı K. idaresindeki 23 DG 496 plakalı tır ile Bursa istikametine seyreden Orhan Şahin yönetimindeki 16 JJ O11 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada aynı otomobilde bulunan Orhan Şahin, İzem Deniz Şahin, Melisa Şahin, Gizem Şahin ve Ervanur Şahin yaralandı. Olayı gören vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bursa ve Orhaneli'den çok sayıda ambulansın olay yerine gelmesiyle tedavi altına alınan yaralılar, ambulansla Çekirge Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.





Tır sürücüsü Hakkı Kurt kazayla ilgili olarak, "Otomobil virajda kayarak üzerime geldi ve çarptı" dedi.