Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroli'nin son dakika hava durumu uyarısına göre İstanbul'da kuvvetli yağmur bekleniyor. İstanbul, günlerdir yerel olarak sağanak yağışlı ve gök gürültülü bir havaya teslim oldu. Meteorolojinin son verilerine göre İstanbulluları bugün de yağışlı bir hava bekliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR



Tahminlere göre bugün 12.00-18.00 saatlerinde İstanbul'da sağanak yağışlı ve gök gürültülü bir hava hakim olacak.

18.00 sonrasında ise sağanak yağışın etkisini yitireceği ve çok bulutlu bir havanın görüleceği tahmin ediliyor.



