Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal’da Kardonboyu Sahilinde saat 06.30 sıralarında yürüyüş yapanlar denizde bir kişiyi fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumu deniz polisine bildirdi. Ekipler güvenlik şeridi çekerek sahilde vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

KAYALARA SIKIŞTI



İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ve dalgıçlar kıyıdaki kayalara ayağı sıkışan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.





FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Sahilde toplanan vatandaşlar deniz polis ve dalgıçların çalışmalarını film izler gibi izlediler. Bazı vatandaşların ise cesedi çıkarma çalışmalarını cep telefonu ile görüntüledikleri görüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu kayalıklara sıkışan ceset karaya çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde inceleme yaptı.

Üzerinde Ramazan Eren’e ait kimlik bulunan ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.