Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi.. Arifiye-Sapanca yolu Arifiye mevkiinde bir TIR, otomobil ve özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada özel araçlarda bulunan yolculardan bazıları yola savrularak yaralandı.

1 ÖLÜ,14 YARALI VAR

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk belirlemesine göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.