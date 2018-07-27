Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sütlüce'de yoğun yağış sonrası çöken binanın etrafındaki bazı binalara kayma, yarık ve çökme riskleri ölçülmek üzere reflektör ve mira çivisi konuldu. Bu sayede binalardaki kayma, yarık ve çökme riskleri ölçülecek.

Oturduğu binası risk altında olduğu için boşaltılan Abdülkerim Bozdemir "Bizim bildiğimiz ölçüm için koydukları. Birkaç gün ölçeceklermiş. Kayma var mı, oturma var mı? Tehlike arz ediyor mu? Daha sonra bizlere haber vereceklermiş. Ona göre bir çare bulacaklar. Yoksa evimize geçip oturacağız. Belediye kimini otellere kimini yurtlara gönderdi. Kimi de kendi eşine, dostuna, akrabasına gitti. Bekliyoruz şu anda. Yapacak bir şeyimiz yok. Yetkililer ne derse onu yapacağız" diye konuştu.