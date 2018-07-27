Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojinin uyarılarının ardından şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurdu. Anadolu yakasında Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar civarında fındık büyüklüğünde dolu yağışının etkili olduğu bildirildi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki iki saatlik periyotta 15:00 ila 17:00 saatleri arasında İstanbul Avrupa Yakasında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/ m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.