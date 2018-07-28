Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan Bahaddin Gazi Kooperatifi Erol sitesinde yaşayan 84 dairedeki onlarca vatandaş müteahhit tarafından binaların iskanı alınmadığı için elektriksiz kaldı. İskanı bulunmayan 5 bloktaki kiracı ve ev sahipleri, bekçinin her ay kapıya bıraktığı elektrik tüketim miktarını ve aidatla birlikte hesaplanan ücreti tüm dairelerden tahsil etmesine rağmen ödemeyi gerçekleştirmediği belirtildi. Üç aylık elektrik giderine ait ödemenin gerçekleşmediğini ve yaklaşık 3 gün önce elektriklerin kesilmesi ile Erol sitesindeki 84 dairede yaşayan onlarca vatandaş mağdur oldu.

Sitede yaşayan vatandaşlar elektriklerin kesilmesinin hemen ardında site sorumlusuna ve müteahhite hiçbir şekilde ulaşamadıklarını belirterek, buzdolaplarında yer alan tüm ürünlerin çürüdüğünü, binalara kokudan girilmediğini belirterek, müteahhitin kendileriyle ilgilenmediğini ve tatile çıktığını iddia ettiler.

“Mum ışığında ders çalışıyoruz”

Kiracı olarak kalan bir üniversite öğrencisi elektrik kesintisi yüzüne mum ışığında ders çalıştıklarını söyleyerek, “Okula gidiyoruz ders çalışıyoruz. Eve geliyoruz saat 23.00’ dan sonra mum ışığında ders çalıştım. 23.00’da kütüphaneyi kapatıyorlar. Gece 01.00’a kadar ders çalıştım. Arkadaşım yukarıda mum ışığında ders çalışıyor. Sene 2018 yılında yaşıyoruz mum ışığında ders çalışıyoruz olacak iş değil” diye konuştu.

Elektrik borcunun 8 bin 600 TL olduğunu söyleyen apartman sakinleri enerji arzını sağlayan yetkililerin borç miktarının çok yüksek olduğu, daha önce mühür kırmak suretiyle arzın sağlandığının tespit edildiğini ve cezai işlem yapılarak elektrik kesme işleminin gerçekleştiğini belirttiler.

Apartman sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istediler.