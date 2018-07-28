Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2017-2018 eğitim öğretim dönemine 8 Haziran'da nokta koyan öğrenciler, 3 aylık tatilin büyük bir bölümünü tamamladı. Hem öğrenciler hem de veliler okulların ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Okullar ne zaman açılacak? 2018-2019 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Yaklaşık 18 milyon öğrencinin beklediği açıklama MEB'den geldi. Okula hazır bir şekilde başlamak isteyen öğrenciler tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. Akıllardaki 'okulların açılmasına kaç gün kaldı?' sorusunun cevabı geldi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) illere gönderdiği çalışma takvimi ile okulların ne zaman açılacağı ve ne zaman kapanacağı belirlendi.

İşte okulların açılacağı tarih...

“Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

-2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak

-18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek

-Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak

-İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak

14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLAR ERKEN BAŞLAYACAK!

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.”