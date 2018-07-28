Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Diyarbakır'da bulunan baraj gölünde facia yaşandı. Silvan ilçesine bağlı Görpınar Köyü Çalıönü mezrası yakınlarında bulunan Malabadi Baraj Gölü'ne giren 4 kadın suda boğuldu.

ANNE VE 3 KIZI SERİNLEMEK İÇİN GÖLE GİRDİ

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde yaşayan birkaç aile, bugün piknik yapmak için Silvan ilçesine bağlı Görpınar köyü, Çalıönü mezrası yakınlarındaki Malabadi Baraj Gölü kıyısına gitti. Burada, anne ve 3 kızı, serinlemek için göle girdi.

SUDA ÇIRPINMAYA BAŞLAYINCA ANNE VE KARDEŞLER YARDIMA KOŞTU

Bir süre sonra kardeşlerden en küçüğü olan 12 yaşındaki kız çocuğu, suda çırpınmaya başladı. Büyük paniğin yaşandığı baraj gölünde, 50 yaşındaki anne ile 15 ve 18 yaşlarındaki diğer kızları yardıma koştu. Ancak anne ve kızları, gözden kayboldu.

ANNE VE 3 KIZININ CANSIZ BEDENİ GÖLDEN ÇIKARILDI

Diğer ailelerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, arama kurtarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve 3 kızı, kısa süreli çalışmayla gölden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde anne ve kızlarının yaşamlarını yitirdiği belirlendi.