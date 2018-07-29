Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Çayırönü Mezrası'nda boğularak hayatını kaybeden iki kardeş, anneleri ve teyzeleri Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketleri Batman'ın Yeniçağlar köyünde defnedildi.

TAZİYE İÇİN GELMİŞLERDİ

3 Temmuz'da Batman'ın Kozluk ilçesinde boğularak hayatını kaybeden amcaoğulları Yeniçağlar Köyü Muhtarı Ahmet Sayar'ın taziyesine katılmak için Batman'a gelen Hediye Karabulut (40) ve kızları Ayşenurz (12), Şevval Nisa (9) ile Batman'da yaşayan teyzeleri Havva Kaya (35) Silvan Baraj Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENLERİNİ VATANDAŞLAR ÇIKARTTI

Çayırönü Mezrası'nda yaşayan vatandaşlar tarafından boğulan 4 kadın sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hayatını kaybeden kız kardeşler Ayşenur, Şevval Nisa, anneleri Hediye Karabulut ve teyzeleri Havva Kaya'nın cenazeleri yapılan otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi.



YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Boğularak hayatını kaybeden 4 kadın, Batman'ın Yeniçağlar köyünde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.