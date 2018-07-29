Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berk Oktay, Neslişah Alkoçlar, Sezen Aksu, Tamer Karadağlı gibi birçok ünlünün instagram ve twitter hesaplarını çalan 18 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. 18 şüphelinin farklı suçlardan toplamda 3 ile 1321 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi.

Ünlüler dünyasını sarsan hacker çetesine dava açıldı. 12’si tutuklu toplam 18 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, mağdurların ifadelerine de yer verildi. Tamer Karadağlı, soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, Instagram hesabının doğrulanmış rozeti (mavi tık) almaya uygun görüldüğü konusunda e-posta aldığını, kullanıcı adı ve şifresini girince hesabın yönetimini kaybettiğini belirtti. Bir süre sonra bu kez WhatsApp’tan iletişime geçilip 3 bin lira istendiğini, bu parayı vermemesi durumunda kendisini zor durumda bırakacak görüntü ve konuşmaların düzenleneceğinin söylediğini kaydetti. Pınar Altuğ Atacan da Twitter hesabının ele geçirildiğini ve hesabında siyasi içerikli paylaşımlar yapıldığını belirtti. Neslişah Alkoçlar ise ifadesinde, 5 Ağustos 2017’de telefonuna “instagramv” adlı kullanıcıdan mesaj geldiğini, ekteki linke tıklaması sonucu Instagram hesabının ve buna bağlı elektronik posta adresinin ele geçtiğini, hesabın iadesi için 5 bin lira talep edildiğini söyledi. Son günlerde müstehcen fotoğraflarının sosyal medyaya sızdırılması nedeniyle zor günler geçiren Berk Oktay da, aynı şekilde Instagram’dan mavi tık onayı konusunda kendisine elektronik posta iletisi gönderildiği, ele geçen hesabı üzerinden müstehcen içerikli paylaşımların yapıldığını da ifade etti.

1321 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirip şantaj yapmakla suçlanan 12’si tutuklu 18 şüphelinin farklı suçlardan toplamda 3 ile 1321 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmalarını istedi.

'Ducky Layne' hacker grubu ünlü isimleri 'mavi tık' (onaylanmış hesap) yetkisi kazandınız tekniğiyle tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. (Hürriyet)