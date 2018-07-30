Kaza, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Tahnal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pat pat ile seyir halinde olan 72 yaşındaki Bilal Köse, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bilal Köse, acil serviste hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da pat pat şarampole yuvarlandı
30.07.2018 - 01:52 | Son Güncelleme: 30.07.2018 - 01:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da pat pat diye adlandırılan tarım aracıyla şarampole yuvarlanan bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : samsun,samsun kaza,trafik kazası,
573905 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/573905.aspx
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