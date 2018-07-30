Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Düğün hazırlığının en özel, en güzel tarafıdır gelinlik seçmek. Her genç kız, hayatında muhtemelen bir kere giyeceği gelinliğin en güzel, en özel, hiç kimsede görülmemiş kadar tek ve aynı zamanda kendini yansıtan bir model olmasını ister. Bu nedenle evliliğe hazırlanan genç kız, karakterine göre gelinlik seçecektir. Yapısı hareketli, yerinde duramayan koşuşturan bir insansanız straplez gelinlikten uzak durun. Doğum tarihi temmuz civarında olanlar için zarif, boncuklu modeller iyi gelecektir. Gelinlik seçmede rehber olacak özellikleri Moyra yetkililerinden aldık. Doğum tarihleri ve karaktere göre hangi modelin sizi daha çok mutlu edeceğini sıraladık... İddialı ve sade karakter, genellikle mart-nisan doğumluların özellikleri arasındadır. Bu kişiler rahatlığından feragat etmeyeceği için yürümekte zorlanacağı bir model seçmemeli. Onlar için düz kesim bir model önerilebilir. Büyük taşlar, boncuklar ya da prenses kesim model yerine abartılı olmayan, sadeliğin şıklığıyla parlayan bir modeli muhtemelen çok beğeneceksiniz.

Doğallık moda

Nisan sonu ve mayıs ayında doğan insanların bahar gibi olduğu, tabii güzelliği ile öne çıktığı bilinir. Fakat feminen yönünü öne çıkarmaktan da vazgeçmeyecektir. Bu nedenle balık kesimler kullanılabilir. Gelinlik kumaşının vazgeçilmezi olan danteller gelinliğin tamamında kullanılabilir. Böylece geleneksel bir tarz yakalamış olabilir.



HAREKETLİ TARZ

Bahar sonu, yaz başı yani haziran doğumlular için hem sade hem hareketli tarzı yansıtacak bir model önerilebilir. Bu ayda doğalar hangisini alsa aklı öbüründe kalacak belki ama en ideali hareketlerini kısıtlamayacak, kıpır kıpır olmasına yardım edecek bir model. Mesela straplez değil, askılı olsa iyi olur. Düşük omuz ise romantik karakteri ile örtüşecek bir seçim olabilir.

DANTELLİ MODEL

Rüya gibi bir gelin olmak, temmuz ayı doğumlu genç kızların hayali. Aslında birçok genç kızın hayali desek daha doğru. Bu nedenle temmuz kızları mutlaka dantelli model seçmeli. Naifliğini ve güzelliğini yansıtan tül ve dantelin uyumu tam ona göre olacak. Üst tarafı dantel, etek bölümü olabildiğine tül bir model seçilebilir. Onlar için de düşük omuz kullanılabilir.



PRENSES KESİMİ

Herkes sadelik sevecek değil ya... Bazıları da gösteriş sever, iddialı olsun ister gelinliği. Ağustos doğumluların bu tarzda insanlar olduğu iddia edilir. Eğer öyleyseniz prenses kesimi sizin için ideal olacak. Dantel olacak, biraz da dekolte. Düğün mekânına girer girmez parlayan taç ve taşlarıyla bir anda gözalıcı olmak isteyecektir.



KLAS GÖRÜNÜM

Bazı insanlar da detaycıdır. İşçiliği, kusursuz ve klas görünüm önemlidir onlar için. Eylül ayında doğanlar biraz romantiktir ama hem sadelik hem gösteriş ve ışıltı arar. İkisini birden yansıtacak modele ‘işte bu’ diyeceklerdir. Bu nedenle ona ipek tafta kumaştan hazırlanmış, yarım balık kesim gelinlik öneriyor stilistlerimiz.



LADY DIANA GİBİ

Belden itibaren kabarık model, doğum tarihi ekim ayına sarkmış genç kızların ideali olabilir. Onlar için üst beden dantel, belden itibaren kabaran ve fiyonk kullanılması yerinde olacak, karakterini ifade ettiğini düşünecektir. Lady Diana gibi olmasa da uzun kuyruk isteyeceğini tahmin etmek hiç zor değil ama çıkarılabilir bir kuyruk da kullanılabilir.



UZUN KUYRUKLU

Sonbahar kızları biraz gizemli olur. Dekolte çok sınırlı seçilebilir. İlgi çekici olmaya bayılan bu karakterdeki gelinler tek parça dantel ve uzun kuyruklu bir gelinlikle aradığını bulduğunu hissedebilir.



İKİ PARÇALI

Gençlerimiz özgürlüğüne düşkün malum. Hele de kasım-aralık dönemi doğumluysa. Bu nedenle ayağına dolaşacak bir şey istemez, iki parçalı tercih edebilir. Hem sade hem zarif görünmek için dantel ve saten tercihi yapabilir. Rahat olsun diye üst bedeni ayrı, alt bölümü ayrı bir şey tercih edebilir.



KAYIK YAKA

Hep derler ya insanlar doğdukları mevsimin özellikleri gibi davranır diye... Ocak ayı doğumlularda biraz öncü olma isteği vardır. Kendisine prenses gibi bir gelinlik tavsiye edilebilir. Kayık yaka, mininum dekolte asil görünmek isteyen bu gelinlere ideal olacaktır.



BALIK KESİM

Ocak sonu-şubat aylarında doğanlar için ‘sıradanlık’ diye bir şey söz konusu olamaz. O mutlaka farklı olmalı. Bir gelinlikle ne kadar farklı olunabilir, onda görebilirsiniz. İstediği modeli diken terzi bile ortaya çıkan sonuca hayran olabilir. V yaka, manşet kol bile isteyebilir balık kesim gelinliğin üzerine. Şifon kısmı gecenin ilerleyen saatlerinde çıkarıp çift gelinlik giymiş gibi hissettirebilir.



SU GİBİ BİR STİL

Muhtemelen mart doğumluların çok romantik olduğunu hepimiz biliriz. Ona da prenses gibi olmak yakışır. Dekolte de pek ona göre değil gibi. Bu kişilerin romantik tarzını mutlaka dantelle vurgulamak gerekir. ‘Su gibi’ deyimi onun için yerinde olacaktır. Stilistlerimiz bel kısmında mutlaka kemer ya da kuşak kullanılmasını tavsiye ediyor.