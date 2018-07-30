Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatta sivilceler ve siyah noktaların artması da bu kirlilikle ilgili. Makyaj malzemeleriyle kapattığımız gözeneklere bir de şehirlerin kirli havası nüfuz ettiğinde daha kalıcı problemlere de yol açmış oluyoruz. Dermatolog Dr. Yelda Bice, cilt üzerinde bariyer oluşturmak için cilt altının vitaminlerle desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor. Son dönemde kadın-erkek demeden herkesin estetik operasyonlara başvurduğunu anlatan Bice, temizlenmeyen ciltte kırışıklıkların da arttığı konusunda herkesi uyarıyor.