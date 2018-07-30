Hatta sivilceler ve siyah noktaların artması da bu kirlilikle ilgili. Makyaj malzemeleriyle kapattığımız gözeneklere bir de şehirlerin kirli havası nüfuz ettiğinde daha kalıcı problemlere de yol açmış oluyoruz. Dermatolog Dr. Yelda Bice, cilt üzerinde bariyer oluşturmak için cilt altının vitaminlerle desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor. Son dönemde kadın-erkek demeden herkesin estetik operasyonlara başvurduğunu anlatan Bice, temizlenmeyen ciltte kırışıklıkların da arttığı konusunda herkesi uyarıyor.
Kirli hava siyah noktaları hızla artırıyor
30.07.2018 - 02:41 | Son Güncelleme: 30.07.2018 - 02:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Makyajla kapanan cilde, bir de kirli havanın olumsuz etkisi katılınca cilt daha hızlı yaşlanıyor.
Etiketler : siyah nokta,makyaj,cilt bakımı,
573910 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/573910.aspx
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