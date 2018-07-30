Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tırnakların sürekli sararmasından şikâyetçi iseniz 1 adet limonu çok az suyla karıştırıp tırnaklarınızı bu limonlu suda bekletin, sararmayı önleyin. Kolay kırılmayı önlemek için de en iyi yöntem, yıkadığınız elleriniz nemli iken vazelinle masaj yapmak olabilir. Vazelin, nemli elde kolayca emilecek ve tırnakların gücünü korumasını sağlayacaktır.