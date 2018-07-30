Tırnakların sürekli sararmasından şikâyetçi iseniz 1 adet limonu çok az suyla karıştırıp tırnaklarınızı bu limonlu suda bekletin, sararmayı önleyin. Kolay kırılmayı önlemek için de en iyi yöntem, yıkadığınız elleriniz nemli iken vazelinle masaj yapmak olabilir. Vazelin, nemli elde kolayca emilecek ve tırnakların gücünü korumasını sağlayacaktır.
Sararmış tırnaklara sadece limon yeter
30.07.2018 - 02:42 | Son Güncelleme: 30.07.2018 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Limon olmadan olmuyor. Yemeğe, çaya, çorbaya diye tekerlemesi var ama gerçekten her problemde yanımızda limon.
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573911 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/573911.aspx
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