Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun için evde hazırlayacağımız zeytinyağı temelli bazı maskeler var. Bunların yanı sıra L’Oreal’in de bazı spreyleri saçları güneşten koruma iddiasında. Markanın ayrıca saç rengini aşamalı olarak açmak için krem ürünü olduğunu da duyurdu.