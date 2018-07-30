Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının 29 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Yağış sırasında bir kişinin fırçayla aracını temizlemesi ise görenleri şaşırttı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağış nedeniyle Keşan Belediyesi Kapalı Pazaryeri Kompleksi'nin bulunduğu Rasim Ergene Caddesi ile Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nin önünden geçen Kurtuluş Caddesi'nin bir bölümünü su bastı.

KURTARMA ANINI CANLI YAYINLADILAR

Suyla dolan Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki alt geçitte ise bir sürücü, hafif ticari aracıyla mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sürücüyü suya gömülen aracından alarak, kıyıya çıkardı. Araç ise traktör yardımıyla kenara çekildi. Sürücünün kurtarılması sırasında alt geçidin başında toplananlar itfaiyenin kurtarma operasyonunu cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Belediye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, vatandaşları ev ve işyerlerine olası su baskınlarına karşı uyardı.