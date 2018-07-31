Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut Demirci, böceklerden korunmak için neler yapılması hakkında bilgi verdi: Piknik yerlerinde veya yeşil alanlarda, böcekler renkli kıyafetlere daha çok gelir. Bunun için pastel tonlarda kıyafetler tercih edilmeli. Alerjisi olanlar da hapını ya da şurubunu yanında bulundursun. Eğer böcek sizi ısırdıysa o bölgeyi, enfeksiyon kapmaması için sabunlu suyla temizleyin. Arı soktuysa, iğnesinin çıkarılması önemli. Zehirli böcek ya da akrep ısırmasında, zehrin dağılmaması için tedbir alınmalı. Yara kol veya eldeyse, kalp seviyesinin üzerinde tutulması şişmeyi ve zehrin dağılmasını engeller. Kene ısırıklarında ise müdahale etmeden mutlaka sağlık kuruluşuna gitmek gerekli.