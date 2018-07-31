Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü çizgi karakter Batman (Yarasa Adam) ile olan isim benzerliği nedeniyle birçok kez gündeme gelen Batman kenti için bir kampanya başlatıldı.

Kampanyayı başlatan Kemal Atakan Kırca, Batman Valiliği'ne gönderilmek üzere Batman'ın il sınırlarının dünyanın en çok tanınan çizgi roman karakteri Batman'in (Yarasa Adam) logosuna göre yeniden düzenlenmesini istedi.

10 bin kişiden destek imzası

Sosyal medyada yoğun biçimde paylaşılan kampanyaya şu ana kadar 10 binden fazla kişi imza verdi. Kampanya için çizilen haritada Batman il sınırı yarasa silueti şeklinde değiştirildi. Kampanyaya destek veren Batmanlı bazı gençlerinse sakal ve bıyık traşlarını DC Comics'in çok bilinen 'Yarasa Adam' logosu şeklinde yaptırdığı görüldü.

Açılan davayla batman tanındı

2008 yılında dönemin Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, kentin ismini izinsiz kullanarak para kazandığını iddia ettiği ‘Batman’ filminin yönetmeni Christopher Nolan'a, "Dünyada bir tek Batman var. ABD'li film yapımcıları ilimizin adını bizden habersiz filmlerine yansıtmışlar" diyerek dava açma girişiminde bulunmuştu.

Dava açma tartışmaları sırasında Batman kenti uluslararası düzeyde tanınır hale gelmişti.