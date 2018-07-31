Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kızılağaç Mahallesi’nde beslenmek için yılan avlayan şahin avıyla uğraştığı sırada bir kişinin kürek darbesiyle öldürüldü. Bir vatandaşın şahini cep telefonu ile görüntülendiği esnada elinde kürekle beliren kişi bir anda küreği şahinin kafasına vurduğu görülüyor. Cep telefonu ile çekim yapan kadının ise kürekle şahini öldürülme anını saniye saniye görüntüledi. Görüntüde ilk olarak annesini çağıran kadın, bak şahin anne diye sesleniyor. Daha sonra görüntüye giren bir adam kürekle Şahin’in kafasına vurarak öldürüyor. Kadın ise şahini ölmesine niye böyle bir şey yaptı diyerek saklanıyor. Adam ise kapatın kameraları diyerek tepki gösteriyor. Kan donduran görüntü sonrasında hem şahinin hem de yılanın telef olduğu.

Bodrum'da kan donduran olay... Kürekle şahinin kafasını vurarak öldürdü!

ŞAHİNİN KAFASINA VURARAK ÖLDÜRÜDÜ!

Cep telefonu ile çekim yapan kadının ise kürekle şahini öldürülme anını saniye saniye görüntüledi. Görüntüde ilk olarak annesini çağıran kadın, bak şahin anne diye sesleniyor. Daha sonra görüntüye giren bir adam kürekle şahinin kafasına vurarak öldürüyor.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Kadın ise şahini ölmesine niye böyle bir şey yaptı diyerek saklanıyor. Adam ise kapatın kameraları diyerek tepki gösteriyor. Kan donduran görüntü sonrasında hem şahin hem de yılanı telef oldu.