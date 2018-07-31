Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk uluslararası online alışveriş sitesi Modanisa.com, dünyada bir ilk olan Muhafazakar Moda Haftası yolculuğuna, İstanbul, Londra ve Dubai'den sonra bu kez Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan devam etti.

26 Temmuz 2018 günü başlayan ve 40 defilenin sergilendiği Jakarta Modest Fashion Week’de ilk podyuma çıkan, Raşit Bağzıbağlı'nın Modanisa için hazırladığı abiye koleksiyonu oldu. Dolu dolu 4 gün süren etkinliğin ilk gününde, Raşit Bağzıbağlı x Modanisa koleksiyonu, Uzak Asyalı sektör liderleri ve modaseverlerin kalbini kazandı. Koleksiyondaki gündüz ve gece kıyafetleri esas olarak kırmızı, yeşil, beyaz, pudra, mor, mavi ve siyahtan oluşan bir renk paletini buluşturuyor. Katmanlı fırfırlar ve dantel süslemelerle gözalıcı nitelik kazanan koleksiyon, detaylarında şaşırtıcı zenginlikler taşıyor.

Jakarta Modest Fashion Week’te Modanisa’yı temsil eden Marka Müdürü Havva Kahraman, Bağzıbağlı koleksiyonunun Endonezya’da podyuma çıkması hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor: "Bu çarpıcı ve özel koleksiyonu Endonezya'ya getirmekten gurur duyuyoruz. Raşit’in trend tasarımları, İslami kurallara göre giyinen kadınların ihtiyaçlarıyla birebir örtüşüyor. Bu tarz koleksiyonların sayısını, tasarımcılığını İslami giyim stili konusunda geliştiren modacılarla işbirliği yaparak artırmak istiyoruz. Jakarta Modest Fashion Week'te çok canlı bir atmosfer var. Podyumdaki koleksiyonumuza gösterilen ilgi, bu moda haftasının, Uzak Doğu'da Modanisa tarzı giyinen kadınlar için çok canlı ve önemli bir vitrin olduğunu kanıtlıyor."

Avrupa, ABD ve Orta Doğu'da bilinen bir marka olan Modanisa, Doğu ve Batı'nın giyim tarz ve kültürleri arasında köprü misyonu üstlenen küresel bir alışveriş platformu. Modanisa ekibi, Jakarta'dan Bali'ye geçerek, burada yeni koleksiyonlarının çekimlerini yapacak.