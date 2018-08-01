Beşiktaş’ta hafriyat yüklü kamyon devrildi. Kaza saat 12.00 sıralarında Kadırgalar Caddesi’nde meydana geldi. Toprak yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kamyondaki toprak yola devrildi. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Beşiktaş'ta kamyon devrildi! Facianın eşiğinden dönüldü
01.08.2018 - 12:53 | Son Güncelleme: 01.08.2018 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi. Saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kamyondaki toprağın yola devrilmesine bağlı olarak bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Etiketler : beşiktaş,kamyon kazası,hafriyat kamyonu,trafik kazası,
574315 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/574315.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER