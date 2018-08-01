Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bonzai içtiği belirtilen Mustafa B., kentin en kalabalık kavşağındaki kaldırımın üzerine yatıp pantolonunu çıkarttı. Seyhan ilçesindeki D-400 karayolu üzerindeki Türkkuşu kavşağında meydana gelen olayda onlarca kişinin şaşkın bakışları arasında uyuşturucunun da etkisiyle kendinden geçen Mustafa B., vatandaşların uyarısıyla pantolonunu giydi.

KENDİSİNE YARDIM EDEN GENÇTEN PARA İSTEDİ

Ayağa kalkmaya çalışan Mustafa B., başarılı olamayınca ona başka bir genç yardım etti. Mustafa B., kendisine yardım eden gençten de para istedi. Mustafa B.'ye bozuk para verip, bir direğe yaslanmasını sağlayan genç daha sonra uzaklaşarak polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Mustafa B.'nin kimliğini tespit ettikten sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bonzai içtiğini reddeden Mustafa B, "Olsa içerim, ama bulamıyorum" dedi. Vatandaşların da tepki gösterdiği Mustafa B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.