Olay, akşam saatlerinde Silivri D-100 karayolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erol Çetintaş yönetimindeki otomobil D-100 karayolunda ilerlerken aniden yanmaya başladı. Aracın motor kısmında alevlerin yükseldiğini gören Çetintaş aracını yol kenarında durdurdu. Çetintaş ve araçta bulunan eşi ile iki çocuğu son anda araçtan inerken otomobil alevler içinde kaldık. Alevlerin metrelerce yükseldiği otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi
Ekiplerin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
Silivri’de korku dolu anlar: Alevlerden son anda kurtuldular
01.08.2018 - 22:36 | Son Güncelleme: 01.08.2018 - 22:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri D-100 karayolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Alevlerin metrelerce yükseldiği otomobildeki aile son anda kendilerini dışarı attı.
Olay, akşam saatlerinde Silivri D-100 karayolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erol Çetintaş yönetimindeki otomobil D-100 karayolunda ilerlerken aniden yanmaya başladı. Aracın motor kısmında alevlerin yükseldiğini gören Çetintaş aracını yol kenarında durdurdu. Çetintaş ve araçta bulunan eşi ile iki çocuğu son anda araçtan inerken otomobil alevler içinde kaldık. Alevlerin metrelerce yükseldiği otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi
Etiketler : Silivri,yaşam haberleri,
574370 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/574370.aspx
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